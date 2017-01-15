واشنطن بوست: استبعاد جون بولتون من "ملف" أفغانستان

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين أن حضور مستشار الأمن القومي، جون بولتون، هو أمر مسلم به، فى الاجتماعات حول أفغانستان، لكن غياب بولتون لم يكن من قبيل الصدفة.

وقال المسئولون إن بولتون الذي طالما دافع عن وجود أمريكي عسكري واسع في جميع أنحاء العالم، أصبح عدواً قوياً داخل إدارة ترامب لاتفاق السلام الأولي المزمع مع طالبان لإنهاء الحرب في أفغانستان، أطول حرب في تاريخ أمريكا. كما أشار المسئولون إلى أن معارضته للجهد الدبلوماسي لإنهاء الحرب هناك أغضبت الرئيس ترامب، وأدت لمغادرة مساعدي بولتون جلسات مجلس الأمن القومي.

يذكر أنه في ذروة نفوذه، استطاع بولتون إقناع ترامب بالاعتماد على غرائزه الأكثر عدوانية إزاء السياسة الخارجية، متغلباً بذلك على المسؤولين الآخرين في الإدارة، لكن أسلوبه المتشدد هذا لم يعد يروق لترامب، خصوصاً في القضايا التي يرى أن الاستمرار فيها لا جدوى منه. وسبق أن قال ترامب، منذ أيام: "إنه أمر مثير للسخرية أن الولايات المتحدة كانت تخوض منذ 18 عاماً حرباً في أفغانستان".

وبحسب "واشنطن بوست"، فقد كشف مسئول في الإدارة الأمريكية أن بولتون طلب، قبيل الاجتماع الذي جرى في البيت الأبيض، الحصول على نسخة من مسودة الاتفاقية مع طالبان، لتقييم اتفاق مفاوضات الدوحة، لكن رئيس الوفد الأمريكي، زلماي خليل زاد، رفض طلبه، قائلاً إن بولتون يمكنه قراءة الاتفاقية بحضوره والمسؤولين الآخرين الكبار، ولكن لن يتركها معه، الأمر الذي أغضب بولتون، بينما قلل مسئول آخر من أهمية ذلك، قائلاً إن مسودة الاتفاق أُرسلت في نهاية المطاف إلى موظفي مجلس الأمن القومي الذين من بينهم بولتون.



