هآرتس: خطة اغتيال أبو العطا أُعدت قبل عامين

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن حكومة إسرائيل صادقت على اغتيال القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا قبل عامين غير أن تنفيذ العملية أرجئ حتى الآونة الأخيرة.



وأوضحت الصحيفة أن خطة الاغتيال أعدت من قبل الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "شاباك" قبل عامين إلا أن خلافات نشبت بينهما بشأن توقيت العملية.

وبحسب الصحيفة فقد تم طرح خطة اغتيال أبو العطا على الطاولة مجدداً في الأشهر الأخيرة في ظل بروز مكانته في قطاع غزة بسبب تصرفات إسرائيل.



