الجارديان: هدف تريزيجيه "يغرق" زيمبابوى

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على فوز منتخب مصر أمام زيمبابوى، والهدف الذى أحرزه محمود تريزيجيه.

وقالت الصحيفة إن منتخب مصر حقق بداية مثالية في بطولة كأس الأمم الافريقية بفوزه على منتخب زيمبابوي بهدف دون مقابل جاء عن طريق محمود تريزيجيه، فيما منع حارس زيمبابوي محمد صلاح من التسجيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتخب زيمبابوي ظهر بمستوى جيد رغم الهزيمة وكان لديه تنظيم مميز داخل أرض الملعب.وأضافت الصحيفة أن محمود تريزيجيه أنجز المهمة لأصحاب الأرض بتسجيل هدف الفوز ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار، و"يغرق" زيمبابوى بهزيمة لاتتناسب مع مستواه. وبذلك يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما ظل رصيد منتخب زيمبابوي خالياً من النقاط.



