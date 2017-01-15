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الجارديان: روحاني يطالب واشنطن برفع العقوبات عن ايران

الجارديان: روحاني يطالب واشنطن برفع العقوبات عن ايران

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روحاني  يطالب  واشنطن باتخاذ الخطوة الأولى وتلغي الحظر المفروض على ايران

صحيفة الجارديان اشارت الى ان الرئيس الإيراني حسن روحاني حث الولايات المتحدة على اتخاذ الخطوة الأولى في طريق الحوار بين البلدين وذلك برفع العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

وذكرت الصحيفة ان تصريحات  روحاني جاءت غداة تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إنه مستعد للقاء نظيره الإيراني في حال ما تهيأت الظروف المناسبة لذلك.

وتابعت "  الرئيس الإيراني قال انه لن يحدث أي تطور ايجابي في العلاقة بين طهران واشنطن من دون الغاء الحظر، معتبرا أن مفتاح التطور في هذا المجال هو بيد واشنطن".


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