نيويورك تايمز:امريكا تتهم ايران مباشرة باستهداف ناقلتي النفط قبل اسبوع

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يؤكد انه على يقين تام بان ايران هي المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط الأسبوع الماضي الا أن بلاده لا تريد خوض حرب مع طهران.







صحيفة "نيويورك تايمز" اشارت الى ان الرئيس دونالد ترامب يسعي لتفادي الحرب الا ان واشنطن ستضمن حرية الملاحة عبر مناطق الشحن الحيوية وستحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والدبلوماسية وغيرها التي تحقق تلك النتيجة.





واوضحت الصحيفة ان الولايات المتحدة نشرت شريط فيديو يبدو أنه يظهر إيرانيين يزيلون لغما لم ينفجر من إحدى السفينتين المتضررتين. واشارت الى ان هذه الحوادث كلها جاءت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 وفرضها عقوبات اقتصادية على طهران. وقد تعالت إثرها أصوات في إيران تدعو إلى الرد على الولايات المتحدة.





واضافت الصحيفة ان إيران تحاول أن تظهر للولايات المتحدة انها لن تبقى مكتوفة اليدين بل يمكنها هي أيضا أن تمارس ضغوطا فيما تحاول السعودية والإمارات تهدئة الأجواء.







