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واشنطن بوست: مع إيران.. على ترامب أن "يفعل شيئا" أو "يصمت"

واشنطن بوست: مع إيران.. على ترامب أن "يفعل شيئا" أو "يصمت"

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قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "دونالد ترامب لم يكن يقول الحقيقة حين صرح أنه تراجع عن قرار ضرب إيران لأسباب إنسانية".

وأكدت الصحيفة أن شن عمل عسكري ضد إيران قد تم إلغاؤه قبل ساعتين، وليس قبل 10 دقائق، كما ادعى الرئيس الأمريكى.

وأضافت "واشنطن بوست" قائلة إن ترامب لم يحصل على معلومات جديدة كما يقول، بل شعر بالقلق والتوتر، وما كان ينبغي له اتباع سياسة الخروج من الاتفاق النووى في حال لم تكن لديه نية لمهاجمة إيران.

كما قالت الصحيفة إنه فى حالة إيران، يجب على الرئيس الأمريكى أن "يفعل شيئا" أو "ليصمت" إلى الأبد.

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