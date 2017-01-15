كاتدرائية نوتردام تحتفل باول قداس السبت بعد حريق دمر برجها الاثري

كاتدرائية نوتردام في باريس تحتفل بأول قداس بعد شهرين من الحريق الهائل الذي دمر برجها الاثري





الصحافة الفرنسية اشارت الى ان كاتدرائية "نوتردام" ستحتفل بقداس غير مفتوح أمام العموم مساء السبت القادم, وذلك بعد مرور شهرين من الحريق الذي اندلع بها والحق بها اضرار جسيمة





وتابعت الصحافة ان هذا القداس سيقام بحضور عدد محدود للغاية من الأشخاص ويتزامن مع ذكرى تكريس مذبح الكاتدرائية.





واضافت الصحيفة ان الكاتدرائية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر تمثل رمزا في قلب العاصمة الفرنسية وان الحريق الذي تعرضت له في 15 أبريل الماضي أدى إلى تدمير برجها المشيد في القرن التاسع عشر والكثير من كنوزها التاريخية



