ايران تعيبر العقوبات الامريكية الجديدة لا جدوي منها

قادة إيران لا يملكون حسابات مصرفية في الخارج على عكس زعماء دول أخرى





صحيفة التايمز اشارت الى ان الرئيس الإيراني حسن روحاني اكد ان العقوبات الأمريكية الاخيرة على بلاده تظهر مدى تهافت حديث واشنطن عن رغبتها في الحوار، واصفا البيت الأبيض بالمعاق ذهنيا.





ونقلت الصحيفة عن روحاني قوله انه لا جدوى من العقوبات التي فرضتها امريكا على بلاده وبصفة خاصة على المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي حيث انه لا يملك غير ثروة محدودة داخل إيران وان القادة في ايران لا يملكون حسابات مصرفية في الخارج .





واوضحت الصحيفة ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وقع أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران في ظل تنامي التوتر بين البلدين.







