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واشنطن بوست: امريكا تشن هجوما اليكترونيا على منظومات الاسلحة الايرانية

واشنطن بوست: امريكا تشن هجوما اليكترونيا على منظومات الاسلحة الايرانية

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واشنطن  تشن هجوما إليكترونيا على منظومات الأسلحة الإيرانية

صحيفة واشنطن بوست اشارت الى ان واشنطن شنت هجوما إليكترونيا على منظومات الأسلحة الإيرانية يوم الخميس الماضي وان الهجوم عطل  أنظمة الكومبيوتر التى تتحكم في منصات إطلاق الصواريخ والقذائف الإيرانية.

واوضحت الصحيفة انه من المقرر ان  يستمر هذا الهجوم لفترة من الزمن.

و اضافت ان  العلاقات الأمريكية الإيرانية  تشهد توترا متزايدا بعد أن أسقطت طهران طائرة مسيرة أمريكية الخميس الماضي بزعم  إنها اخترقت مجالها الجوي للتجسس وهو ما تنفيه واشنطن.




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