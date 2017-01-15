الجارديان: سباق التسلح السري مستمر بين ايران واسرائيل

موجة الهجمات بطائرات دون طيار في سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية واليمن و لبنان يمثل حقبة جديدة من الصراع في المنطقة بسبب قدرتها على اختراق ساحات القتال البعيدة وإصابة أهداف منيعة بدقة.







صحيفة الجارديان في مقال لاحد كتابها اشار الى ان الطائرات دون طيار صغيرة الحجم ورخيصة الإنتاج وقادرة على التهرب من أنظمة الرادار





وذكرت الصحيفة ان الهجوم الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية في لبنان معقل حزب الله المدعوم من ايران ربما كان محاولة اغتيال او محاولة لتدمير موقع حيوي للحزب يطور فيه ترسانته الصاروخية أو يستخدمه كقاعدة لإطلاق الصواريخ.





واوضحت الصحيفة انه منذ منتصف يوليو نقلت إسرائيل آلات متطورة مزودة بصواريخ على بعد مئات الأميال من العراق لمهاجمة خمسة أهداف مرتبطة بالوكالة الإيرانية العاملة هناك.





واضافت الصحيفة ان ايران تحاول توسيع رقعة نفوذهم، عن طريق التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ونشر العنف والفوضى في اليمن ولبنان والعراق وسوريا ومنطقة الخليج وأماكن أخرى



