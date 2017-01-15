واشنطن بوست: نتنياهو يطالب بوقف المفاوضات الدولية مع إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالب بضرورة فرض المزيد من الضغوط على إيران، ردا على قرارها الإقدام على المزيد من التراجع عن الالتزامات التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى دولية.







صحيفة واشنطن بوست اشارت الى ان نتنياهو في تصريحات أدلى بها قبل توجهه إلى لندن للاجتماع مع قادة بريطانيين وأمريكيين إن الخطوة الإيرانية تظهر سعي طهران امتلاك أسلحة نووية وشدد على ضرورة وقف المفاوضات التي تجريها القوى الدولية مع طهران.





واضافت الصحيفة ان الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد قال إن على منظمة الطاقة الذرية في بلاده أن تبدأ تنفيذ ما تحتاجه البلاد في مجال البحث والتنمية للتكنولوجيا النووية.



