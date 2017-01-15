التايمز: إسرائيل تستهدف مصنعا للصواريخ الإيرانية فى بيروت

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية تقريرا تقول فيه إن الهجوم الإسرائيلي بالطاائرات على بيروت كان الهدف منه استهداف مصنعا للصواريخ الإيرانية.



وأشارت "التايمز" إلى أن الهجوم استهدف صناديق تحتوي على معدات لمزج وقود عالي الجودة لاستخدامه في الصواريخ الدقيقة، لافتا إلى أن الهجوم الانتحاري بطائرة مسيرة قد يؤدي إلى تصعيد النزاع بين إسرائيل وإيران وجماعاتها في الشرق الأوسط، في وقت أصدر فيه حزب الله تهديداته بالرد.

وينقل مراسل الصحيفة، عن زعيم حزب الله حسن نصر الله، قوله إن الطائرتين المسيرتين استهدفتا جنوب بيروت، حيث انفجرت إحداهما متسببة بأضرار طفيفة لمركز إعلامي تابع للحزب، أما الطائرة الثانية "فقد أسقطها شباب كانوا يرمون حجارة"، لكنها كانت محملة بالمتفجرات.



وكانت المخازن القريبة من البناية تحتوي على خلاط يستخدم لمزج الوقود الصلب الضروري للصواريخ الدقيقة، مشيرة إلى أن الصور التي التقطها سكان في بيروت ليلة الهجوم، ونشرت على الإنترنت، أظهرت وجود صندوقين اشتعلت النار في واحد منهما، بحسب مصادر أمنية غربية. وكما جاء فى التقرير، فإنه من المرجح أن الصندوق الذى تم تدميره كان يحتوي على معدات الخلاط، فيما كان الصندوق الثاني، الذي تضرر ولم يدمر، يحتوي على الخلاط ذاته.



