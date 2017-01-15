فرانس فوتبول: صراع اسباني ايطالي للفوز بخدمات النجم الايفواري بيبي

الصراع بين ناديي إنترناسيونالي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني يصل لاشده للفوز بخدمات الإيفواري نيكولا بيبي نجم فريق ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





صحيفة "فرانس فوتبول" اشارت الى ان إنترناسيونالي يضع بيبي على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما دفعه لتجهيز عرض ضخم يصل إلى 90 مليون يورو متضمنًا حوافز في بنود التعاقد.





وتابعت ان نادي أتلتيكو مدريد يهتم بالتعاقد مع بيبي، لتعويض رحيل الفرنسي أنتوان جريزمان نجم الفريق، والذي أكد انتهاء مسيرته مع النادي الاسباني.





واضافت الصحيفة ان بيبي يشارك مع منتخب بلاده في منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر ويلعب المنتخب الإيفواري في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره منتخبات المغرب و جنوب أفريقيا وناميبيا.









