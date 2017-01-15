واشنطن بوست: سياسة ترامب الخارجية عبارة عن سلسلة من "الإفلاسات"

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا حول سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الخارجية، والتى تم وصفها ب "الإفلاسات". حيث قال كاتب المقال متسائلا: "هل لا تزال هناك أزمة في فنزويلا؟ من خلال النظر إلى دونالد ترامب، لا نعتقد أن هناك أزمة .. ففى يناير، سيطرت على الرئيس ومساعديه فكرة الإطاحة بالرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ونظامه الفاسد، وقامت الإدارة بوقف مشتريات النفط الفنزويلي، وألمحت إلى أن التدخل العسكري في الطريق".



وأشار كاتب المقال إلى أنه "بعد خمسة أشهر من ذلك، فإن مادورو لا يزال في مكتبه، وسكنت السياسة الأمريكية، ولم يكن هناك تدخل، وبعد محاولات فاشلة لدفع النظام للانهيار، عاد زعيم المعارضة للتفاوض مع مادورو وبمساعدة دول في أمريكا اللاتينية والأوروبية".





ويستأنف الكاتب قوله بوصف الموقف: "الرئيس لم يتوقف، فاختار هذا الشهر هدفا جديدا، وهو المكسيك، التي هددها بسلسلة من التهديدات، ورفع التعرفة الجمركية، ووقف فوري لتدفق اللاجئين من حدودها إلى الولايات المتحدة، قبل تراجعه وقبوله بتسوية تجميلية، وقبل المكسيك كانت إيران، التي بدا ترامب مستعدا الشهر الماضي لشن حرب ضدها لو لم تتخل عن سياستها الخارجية، وقبل ذلك كانت كوريا الشمالية، التي هددها ترامب أولا بـ"النار والغضب"، وبعد ذلك أغدق حبه عليها، في محاولة غير فعالة لتفكيك ترسانتها النووية.





وقال كاتب المقال: "ما ينتج عن هذا كله هو سلسلة من الإفلاسات على مستوى السياسة الخارجية، تماما كفشله المستمر في مجال العقارات، فى حين يقوم عدد من مسئولي الخارجية بملاحقة كوارثه والتنظيف وراءه، فبالإضافة إلى فنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، فإنه يمكن العثور على الإفلاس في سوريا وأفغانستان".



