نيويورك تايمز: ثورة عارمة ضد رئيس الوزراء البريطاني بسبب بريكست





نواب حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا يقودون ثورة على رئيس الحزب ورئيس الوزراء بوريس جونسون بسبب سياسات الأخير بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بالبريكست





صحيفة "نيويورك تايمز" اشارت في تقرير ان ملامح تلك الثورة بدات تتبلور من خلال الهزيمة البرلمانية التي مني بها جونسون الأسبوع الماضي ثم استقالة أمبر ورد النائبة البارز بالحزب وزيرة العمل والمعاشات بالحكومة احتجاجا على سياساته.





وتابعت الصحيفة أن التمرد داخل أروقة حزب المحافظين تجاه زعيمه ورد فعل جونسون العنيف حيال المنشقين بعد طرده 21 نائبا صوتوا لصالح مشروع قرار يعرقل خططه للخروج من الاتحاد الأوروبي انعكس على كافة مناحي الحياة السياسة والاقتصادية داخل المملكة المتحدة بحيث أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لرئاسته للحكومة والحزب.





ونقلت الصحيفة عن روي ستيوارت أحد أبرز نواب الحزب والذي تم طرده مؤخرا من قبل جونسون قوله ان مغادرة الاتحاد الأوروبي على هذا النحو بمثابة شهادة وفاة للأربعين عاما المقبلة وضرب لوحدة المجتمع البريطاني.





وقارنت الصحيفة بين موقف أعضاء حزب المحافظين في بريطانيا ومواقف الحزب الجمهوري حيال رئيسه دونالد ترامب الذي ذهب بعيدا في حربه التجارية الضروس تجاه الصين وتعنته في قضايا الهجرة ولم ينتفض له سوى قلة قليلة من الجمهوريين على النقيض من الانتفاضة التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الآن.





وأضافت الصحيفة انه على الرغم من أن عددا كبيرا من النواب الجمهوريين يمقتون لغة ترامب وسلوكياته الغريبة بعض الشىء إلا إنهم يظلون داعمين لأجندته على مختلف الأصعدة سواء كانت القضائية أو الاقتصادية أو السياسية حتى إنهم يتقبلون حربه التجارية ضد الصين رغم أهمية التجارة الحرة بالنسبة للحزب على مدار عصور طويلة لينجح الرئيس الأمريكي بذلك في بسط هيمنته تماما على الحزب الحاكم وإعادة تشكيل سياساته وفق رؤيته.







