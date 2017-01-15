الجارديان: اعتقال 70 ناشطا بيئيا أمام مقر "نيويورك تايمز"

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على ما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية حول إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على 70 متظاهرا بيئيا خارج مقر صحيفة "نيويورك تايمز"، وكان المتظاهرون استقروا في الشارع وحاولوا تسلق مبنى الجريدة للمطالبة بأن تبدأ الصحيفة في الإشارة إلى تغير المناخ كحالة طارئة.

وقال متحدث باسم الشرطة الأمريكية إنّ شرطة نيويورك ألقت القبض على 67 شخصا، وألقت شرطة الموانئ القبض على 3 آخرين .. وأغلق المتظاهرون الشارع من خلال الاستلقاء في الطريق ووضعوا لافتة على ناطحة السحاب في وسط مانهاتن، قائلين: "التغير المناخي = القتل الجماعي"، بحسب الصحيفة. كما وضع المتظاهرون لافتة في محطة حافلات هيئة الميناء مدوّنا عليها "الطوارئ المناخية"، وذكرت صحفية بجريدة "جارديان"، عبر حسابها على "تويتر": ظل المتظاهرون يهتفون "قولوا الحقيقة".

وصرحت دانييل راواديس المتحدثة باسم "الجارديان": "لا توجد منظمة إخبارية وطنية تكرس المزيد من الوقت أو الموظفين أو الموارد لإنتاج تغطية تم الإبلاغ عنها بعمق لمساعدة القراء على فهم تغير المناخ أكثر من "نيويورك تايمز" في العام 2018.

وكانت صور على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت أن الشرطة نزعت اللافتات وألقت القبض على المتظاهرين الذين تسلقوا فوق جسر فوق الطابق الأرضي من مبنى الصحيفة.



