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تايمز: فتح الحدود بين فنزويلا وكولومبيا لأول مرة منذ 4 اشهر

تايمز: فتح الحدود بين فنزويلا وكولومبيا لأول مرة منذ 4 اشهر

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عشرات الآلاف من الأشخاص عبروا الحدود بين فنزويلا وكولومبيا بعدما أعيد فتحها لأول مرة منذ 4 أشهر حيث ذكرت وزارة الخارجية في كولومبيا إن أكثر من 30 ألف من مواطني فنزويلا وصلوا إلى أراضيها السبت.

واوضحت الصحف انه وفقا لتقديرات هيئات تابعة للأمم المتحدة، فقد فر أكثر من 4 ملايين شخص من فنزويلا منذ 2015

وتابعت ان الحدود كانت قد اغلقت في فبرايرالماضي بناء على طلب من الرئيس نيكولاس مادورو رغم طلب  زعيم المعارضة خوان جارديولا بتجهبز عمليات إغاثة إنسانية بدعم من الولايات المتحدة.

وذكرت الصحف ان  فنزويلا تعاني من نقص في الإمدادات الإساسية مع استمرار أزمة اقتصادية تفاقمت على مدار الأعوام الأخيرة.


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