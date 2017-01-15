ديلي تليجراف: السلطات المصرية تطالب بوقف بيع تمثال مسروق

مصر تطالب بوقف بيع تمثال "مسروق" لرأس منسوب للملك الفرعوني توت عنخ آمون.





صحيفة ديلي تليجراف في تقرير لها اشارت الى مطالبة مصر بوقف بيع التمثال المسروق والتي تعو د لأكثر من 3000 عام.





وبحسب التقرير فإن ثمة ضغوطا على دار "كريستيز" للمزادات لإلغاء عملية بيع رأس التمثال بعدما قالت السلطات المصرية إنه ربما سُرق من معبد الكرنك في الأقصر.





وتابعت الصحيفة ان دار كريستيز تؤكد ان عملية البيع تتم بصورة قانونية وتخطط لبيعه ضمن مقتنيات أخرى في يوليو المقبل.





واوضحت الصحيفة ان الدار ابلغت السفارة المصرية كي تكون على علم بعملية البيع





واضافت الصحيفة ان المسؤولين المصريين طالبوا كريستيزبان تقدم ما يثبت أنه قد نقل من مصر بصورة قانونية.







