الجارديان: لمحة عن المتحف المصري الكبير بالجيزة

أشادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بالمتحف المصري الكبير بالجيزة، وتقول الصحيفة: "إن ذلك الصرح العملاق الذي تتجاوز تكلفته المليار دولار، يتيح للزائرين فرصة الاستمتاع بمصر القديمة، وذلك من خلال مبنى حديث أنيق للغاية".

وفي تقريرها، وصفت الصحيفة البريطانية المتحف قائلة: "إن المتحف مقام على مساحة كبيرة للغاية تقدر بـ 500 ألف متر مربع، فيما يتوسط المتحف الذي تقوم فيه أعمال البناء على، تمثال رمسيس الثاني، والذي لم يتعرض لخدش خلال فترة بناء المتحف".

وأضافت الصحيفة، أنه سيتم عرض مقتنيات ما لا يقل عن 83 فرعونًا من الأسرة التاسعة عشر في مصر القديمة، والتي تتضمن ما لا يقل عن 100 ألف قطعة أثرية، كما سيتم عرض الكنز الثمين والأكبر للملك توت عنخ آمون. كما سيتم عرض جميع هذه الآثار في مساحة واحدة مقسمة إلى صالات عرض، ستسمح للزائر بالحصول على صورة كاملة للحياة خلال فترة توت عنخ آمون.

كما أشارت الصحيفة إلى وجود متحف منفصل للأطفال داخل المتحف، سيستخدم حيل بصرية حديثة لشرح عالم مصر القديم للأطفال، فضلًا عن وجود سينما ثلاثية الأبعاد.