الجارديان: "أبل" تقيل 300 موظف بسبب "grading"

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن شركة "أبل" قامت بفصل عقود أكثر من 300 موظف فى كورك بأيرلندا.

وكان التعاقد مع هؤلاء قد تم كجزء من برنامج grading الذى كانت مهمته تقييم التسجيلات الصوتية للمساعد الصوتى "سيرى".

يذكر أن السبب فى فصل هؤلاء العاملين هو أنهم قد استمعوا لمعلومات حساسة، من ضمنها معلومات طبية ومكالمات جنسية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن البرنامج (grading) قد تم تعليقه مؤقتا، ومن ثم قررت شركة "أبل" إنهاء البرنامج.

ونوهت الصحيفة إلى أنه تم الاستغناء عن موظفين فى جميع أنحاء أوروبا، بإشعار مدته أسبوع واحد فقط.



