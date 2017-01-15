الاندبندنت:  رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن إجراء انتخابات عامة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم الضغط على أحزاب المعارضة لكي توافق على إجراء انتخابات عامة عاجلة، وذلك في أطار الأزمة التي تشهدها الساحة السياسيةبسبب الخلاف حول قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".







صحيفة الاندبندنت اشارت الى انه من المتوقع أن يدلى جونسون بخطاب اليوم يقول فيه إن إجراء انتخابات عامة هو السبيل لمعرفة ما يريده الشعب حيال بريكست.





وذكرت الصحيفة ان زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين قد قال إنه لن يدعم إجراء انتخابات عامة إلا بعد صدور قانون يحول دون خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما تجسد في عدم حصول مقترح جونسون الخاص بإجراء انتخابات عاملة على أغلبية الثلثين المطلوبة والتى اجريت الاربعاء



