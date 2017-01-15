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الاندبندنت: لقاح يبشر بنهاية سرطان عنق الرحم

الاندبندنت: لقاح يبشر بنهاية سرطان عنق الرحم

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اكتشاف لقاح ينجح في التصدي  للفيروس الذي يسبب معظم أنواع سرطان عنق الرحم.

صحيفة الاندبندنت اشارت الى ان باحثين في بريطانيا وكندا اكتشفوا  لقاحا  أثبت نجاحه ضد الفيروس الذي يسبب معظم أنواع سرطان عنق الرحم.

وذكرت الصحيفة ان تحليل بيانات على مدى ثماني سنوات لستين مليون سيدة في 14 دولة  ظهر انخفاضا بنسبة الثلثين في حالات سلالتين من الفيروس.

واضافت الصحيفة ان  ترخيص اللقاح تم لأول مرة عام 2007 وتم استخدامه فيما يقرب من مائة دولة .


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