واشنطن بوست: سياسة "اليد الطويلة" لترامب تثير قلقا بين حلفاءه وأعداءه

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا عن السياسة الخارجية التي انتهجها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والقائمة على سياسة اليد الطويلة واستخدام التكتيكات الشديدة، والتي خلقت توترا بين الولايات المتحدة وأصدقائها وأعدائها على حد سواء.

وتقول الصحيفة إن الرئيس ترامب عندما قرر في الأيام الأولى من إدارته الضغط على دول حلف الناتو زيادة النفقات على الميزانية هددهم بأنه سيترك الحلف.

وعندما قال قادة العراق إنهم يريدون خروج القوات الأمريكية من بلدهم، هددهم الرئيس قائلا إنه "سيفرض عقوبات مشددة".

وبعد زيادة التوتر مع إيران لدرجة الحرب، هددت إدارته بطريقة خاصة أنها ستفرض تعريفة جمركية على السيارات الأوروبية إن لم تقم بتحدي إيران واتهامها بخرق الاتفاقية النووية عام 2015 التي حاول ترامب تفكيكها.

وتقول الصحيفة إن دبلوماسية النتائج القصوى أصبحت علامة على السياسة الخارجية وهي التي أدت إلى تحقيق انتصارات قصيرة الأمد. ومقتها المعادون له واعتبروها "ابتزازا" وأدت إلى محاكمته نتيجة أعماله مع أوكرانيا التي ستبدأ في أرضية الكونجرس هذا الأسبوع.

ويقول فرد هوتشبيرج، والذي كان يدير بنك استيراد وتصدير في عهد أوباما، إن ترامب "يتطلع دائما للقتال" ويعطي الأولوية لمنافع قصيرة الأمد.

وأضاف "ازدهرت الولايات المتحدة من خلال العمل مع الآخرين والتطلع لمنافع طويلة الأمد.. فالعلاقات الجيدة تثمر أحسن وتعطي نتائج دائمة".