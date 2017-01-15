واشنطن بوست: رغم الترهيب..أعداء إردوغان يتحدونه

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا حول ما قامت به الحكومة التركية مؤخرا بإقالة 3 من رؤساء بلديات محافظات رئيسية، ذات أغلبية كردية، بحجة أنهم من مؤيدي حزب "العمال الكردستانى"، وهي جماعة كردية تحظرها أنقرة، وتعتبرها إرهابية.

وتقول الصحيفة: "يبدو أن هذا الإجراء يعكس السلوك الاستبدادي داخل تركيا في عهد الرئيس رجب طيب إردوغان"، إلا أن ما لم يكن في الحسبان هو رد الفعل القوي من جانب أوساط مختلفة من المجتمع التركي، منذ إقالة رؤساء البلديات الثلاث، والذي تمثل في خروج مظاهرات في البلدات ذات الأغلبية الكردية ضد قرار الحكومة. كما أعرب المعارضون العلمانيون للحكومة، مثل رؤساء البلديات المنتخبين حديثاً في إسطنبول وازمير، عن معارضتهم لهذه الخطوة.

وتقول أستاذة فى علم النفس بجامعة البوسفور، وإحدى المتظاهرات: "لا يهم إذا كان عددنا قليلا، لكن كلمتنا لها وزن .. أنا مصممة على أن أكون تلك البعوضة التي تزعج القوى الموجودة، ولا أخطط للذهاب إلى أبعد من ذلك .. يوجد حولي هنا مئات من الشباب ممتلئين بالأمل .. إن هذا هو المكان الذي أريد وضع كل معرفتي فيه".

وكانت أستاذة علم النفس تلك من بين الموقعين على عريضة "أكاديميون من أجل السلام"، التي دعت في عام 2016 للعودة إلى محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني وإدانة السياسات الأمنية المتشددة في المناطق الكردية. وقد قام أكثر من 2000 أكاديمي بالتوقيع على العريضة، وتم طرد المئات من جامعاتهم، وتمت مصادرة جوازات سفر الكثيرين منهم، ولا يزال حوالي 790 منهم يواجهون المحاكمة.



