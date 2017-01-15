الاندبندنت: زوجة نتنياهو تعترف باساءة استخدام المال العام

زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جريمة اساءة استغلال المال العام التي وجهت لها في يونيو الماضي.







صحيفة الاندبندنت اشارت الى ان سارة نتنياهو ستعيد نحو 12 ألف دولار للدولة كما ستدفع غرامة تقدر قيمتها بنحو 3 آلاف دولار.





واوضحت الصحيفة ان زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي كانت قد اتهمت بالاحتيال وخيانة الأمانة حيث طلبت وجبات طعام جاهزة يقدر ثمنها بـ 99.300 دولار بدعوى أنه لم يكن هناك طباخون في مقر إقامة رئيس الوزراء خلال هذا الوقت.





ونقلت الصحيفة عن محامى سارة نتنياهو أن تكون موكلته قد ارتكبت أية جرائم وان الهدف من القضية كان النيل من زوجها رئيس الوزراء.







واضافت الصحيفة ان المدعى العام قال ان هذا الاتفاق وفر على المحكمة استدعاء 80 شاهدا للاستماع لأقوالهم في القضية.



