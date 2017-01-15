اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

روسيا تؤكد اختراق الطائرة الأمريكية المجال الجوي الإيراني

روسيا تؤكد اختراق الطائرة الأمريكية المجال الجوي الإيراني

تاريخ النشر

الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باترشوف اكد ان  موسكو تمتلك معلومات استخبارتية تظهر إن الطائرة الأمريكية المسيرة التي اسقطتها إيران الاسبوع الماضي كانت تحلق داخل المجال الجوي الإيراني وفقا لما نشرته صحيفة الاندبندنت.

ونقلت الصحيفة عن المسئول الروسي قوله ان مزاعم واشنطن بان الطائرة كانت تحلق في الأجواء الجوية الدولية بدون ادلة  .

وتشدد طهران على أن الطائرة اخترقت المجال الجوي الإيراني وهو ما تنفيه واشنطن


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content