روسيا تؤكد اختراق الطائرة الأمريكية المجال الجوي الإيراني

الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باترشوف اكد ان موسكو تمتلك معلومات استخبارتية تظهر إن الطائرة الأمريكية المسيرة التي اسقطتها إيران الاسبوع الماضي كانت تحلق داخل المجال الجوي الإيراني وفقا لما نشرته صحيفة الاندبندنت.







ونقلت الصحيفة عن المسئول الروسي قوله ان مزاعم واشنطن بان الطائرة كانت تحلق في الأجواء الجوية الدولية بدون ادلة .





وتشدد طهران على أن الطائرة اخترقت المجال الجوي الإيراني وهو ما تنفيه واشنطن



