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واشنطن بوست:سوريون يناشدون التحالف الدولي بالتدخل لاخماد حرائق القمح

واشنطن بوست:سوريون يناشدون التحالف الدولي بالتدخل لاخماد حرائق القمح

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سوريا تناشد  قوات  التحالف الدولي بالمساعدة في إخماد حرائق القمح

صحيفة واشنطن بوست اشارت الى ان حرائق كبيرة اندلعت في محافظة الحسكة والتهمت  حقول القمح الشاسعة الواقعة شمال شرقي البلاد.

واوضحت الصحيفة ان  الحريق الأخير شب قرب آبار نفطية في بلدة القحطانية ما زاد من مخاوف تخريب المنشآت النفطية 

واضافت الصحيفة ان تنظيم داعش اعلن مسؤوليته عن إشعال النيران في حقول القمح انتقاما من الأكراد الذين قادوا عملية القضاء على التنظيم في سوريا.


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