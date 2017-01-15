واشنطن بوست: طريقة جديدة لامتصاص ثاني اكسيد الكربون من الغلاف الجوى

طرح مجموعة من الخبراء فكرة جديدة تقوم على امتصاص كل الكربون من الغلاف الجوى وتخزينه تحت سطح الأرض بهدف ايجاد طريقة للحد من الانبعاثات الكربونية التى تتسبب فى التغير المناخى



صحيفة "واشنطن بوست" اشارت الى ان مستويات ثانى أكسيد الكربون فى الجو وصلت الشهر الماضى إلى 415 جزء فى المليون، وهو اعلى معدل فى التاريخ البشرى. ويقول خبراء البيئة إن العالم يتجه بشكل متزايد نحز ازمة فى المناخ.







وتابعت ان أكبر الجهود المبذولة لمنع الأزمة من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية فإن فكرة أخرى بدأت تجذب الانتباه وهى امتصاص الكربون ودفنه تحت الأرض.





وذكرت الصحيفة ان الأشجار والنبات تفعل ذلك بالفعل حيث تتنفس ثانى أكسيد الكربون ثم تقوم بتحليله عبر الجذور فى التربة. وهذا هو السبب الذى يجعل المستهلكين والشركات يواجهون انبعاث الكربون بزرع الأشجار التى تقوم بامتصاصه فى كل مكان بالعالم الا ان شركة نائشة فى مدينة بوسطن الأمريكية أعلنت عن مبادرة جديدة تهدف إلى إزالة تريليون طن من ثانى أكسيد الكربون من الجو من خلال دفع المزارعين لتعديل ممارساتهم.





واضافت ان القائمين يتوقعون ان تجذب المبادرة ثلاثة آلاف مزارع حول العالم بأكثر من مليون فدان فى عام 2019.







