نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رجل أعمال سوري

ألمحت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى إن رجل أعمال سوري بارز يخضع لعقوبات دولية بسبب دعمه لنظام الرئيس ​بشار الأسد​ من مقره في لندن.







وأوضحت الصحيفة أن سامر فوز يدير شركة بريطانية، وأفادت تقارير بأنه يدير أيضًا محطة تلفزيونية وموقعا إلكترونيا دعائيا عبر شركتين آخريين.





وأشارت الصحيفة إلى أن فوز حقق ثروة من خلال صفقات القمح بين نظام الأسد والأكراد السورييين. كما قالت الصحيفة إن الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على فوز هذا الأسبوع.





ووفقا للصحيفة، فإن فوز، الذى يبلغ من العمر 46 عاما، كشف في مقابلة مع صحيفة بريطانية، العام الماضي، عن رغبته في الاستثمار في ​بريطانيا​، مقدما نفسه في الغرفة التجارية البريطانية كمستثمر تركي يقيم في ​تركيا​ وشركته مسجلة بعنوان بريطاني تملكه مجموعة قانونية بريطانية تدعى "موركروفت".





وتقول ​الحكومة الأمريكية​ إن عائلة فوز تستفيد من نقل وبيع النفط الايراني إلى ​سوريا​ عن طريق شركة لبنانية، وهو ما يعتبر خرقا للعقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران.





وأوضحت الولايات المتحدة أن فوز يحمل جواز سفر جزيرة سانت كيتس اند نيفيس، الذي يمكن الحصول عليه مقابل استثمارات بقيمة 150 ألف دولار، ويمكن لحامل هذا الجواز دخول دول أوروبية والولايات المتحدة دون الحاجة للحصول على تأشيرة، بحسب الصحيفة.