واشنطن بوست:فيسبوك يفرض سياسات مشددة استعدادا للانتخابات الامريكية





فيسبوك يشدد قواعد الإعلانات السياسية قبل الانتخابات الأمريكية المقرر عقدها العام المقبل





صحيفة واشنطن بوست اشارت الى ان فيسبوك اعلن عن تغيير قواعد الإعلانات السياسية ، وانه وفقا للقواعد الجديدة يتوجب على المعلنيين السياسيين عرض أوراق اعتماد صادرة عن الحكومة لإثبات شرعيتهم ومنحهم بعدها علامة المنظمة الموثوقة.





واوضحت الصحيفة انه يتعين على جميع المعلنين الذين يعرضون إعلانات تتعلق بالسياسة أو القضايا الاجتماعية نشر معلومات الاتصال الخاصة بهم ، حتى ان لم يكونوا يسعون للحصول على العلامة الرسمية ويجب على المعلنين الالتزام بالقواعد الجديدة بحلول منتصف أكتوبر أو قد يوقف فيسبوك إعلاناتهم.





واضافت الصحيفة ان فيسبوك يسعى لتحسين صورته العامة عقب اتهامات لجهات مرتبطة بالحكومة الروسية بالتدخل في نتائج الانتخابات الاميركية قبل عامين. وقد أصبحت الإعلانات المدفوعة أداة رئيسية للحملات السياسية والعديد من المنظمات لاستهداف الناخبين.







