الاندبندنت: مليون شخص يوقعون على عريضة ترفض تعليق البرلمان البريطاني

اكثر من مليون شخص يوقعون على عريضة تطالب بعدم تعليق البرلمان البريطاني





صحيفة الاندبندنت اشارت الى ان أكثر من مليون شخص وقعوا على العريضة والتي جاءت في اعقاب موافقة الملكة إليزابيث الثانية ملكة البلاد، على طلب للحكومة البريطانية بتعطيل أعمال البرلمان، ما قوبل بانتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة وعدد من النواب المحافظين.





واوضحت الصحيفة ان قرار جونسون ستتبعه موجة غضب واسعة إذ يرى كثيرون أنه يمهد الطريق أمام حكومة جونسون للخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.





واضافت الصحيفة ان تجميد أعمال البرلمان في موعد أقصاه الثاني عشر من سبتمبرالمقبل وحتى الرابع عشر من أكتوبر.











