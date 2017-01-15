التايمز: طالبان تفضل الانضمام لتنظيم داعش عن عقد سلام مع واشنطن

علامات الانقسام بدات تلوح في الفق داخل حركة طالبان، إذ يستعد آلاف المقاتلين للانشقاق إلى دولة إسلامية ناشئة بسبب محادثات السلام التي تجريها الحركة مع الولايات المتحدة.







صحيفة التايمز في مقال لاحد كتابها اشار الى ان متشددو طالبان يفضلون اللجوء لـ "تنظيم داعش " على عقد صفقة سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية".





وذكرت الصحيفة ان المسؤولين الأمريكيين استأنفوا المحادثات التي يجروها مع طالبان في قطر لمحاولة إنهاء الحرب، الأطول في التاريخ الأمريكي، التي دامت 18 عامًا. ولايزال يتعين حل التفاصيل الرئيسية للصفقة، بما في ذلك توقيت الانسحاب الأمريكي ووقف إطلاق النار من جانب طالبان.









واضافت الصحيفة ان قيادة الحركة تخشي من أن أي اختلاف في الوقت الحالي قد يبدد مكاسبها التي تحققت بشق الأنفس في الفترة الاخيرة







