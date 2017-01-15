الجارديان: الصراع من أجل الحرية في هونج كونج ما زال طويلا

الصراع من أجل الحرية في هونج كونج ما زال طويلا هكذا عنونت الجارديان في مقال لاحد كتابها اشار فيه الى ان المتظاهرين حققوا انتصارات كبيرة الا ان الصراع من أجل التصدي لمحاولات الصين تقويض الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة لا يزال طويلا.







صحيفة الجارديان اشارت الى ان الحاكمة التنفيذية في الإقليم كاري لام أعلنت سحب مشروع قانون الترحيل الذي كان سببا في اندلاع الاحتجاجات واعترفت بأنها ارتكبت خطأ "لا يغتفر" أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة.





وذكرت الصحيفة ان لام كانت ستستقيل لو أن الحزب الشيوعي في بكين سمح لها بذلك ولكنه لم يفعل مخافة أن ترى هذه الخطوة على أنها ضعف. ويتوقع أن يتم استبدالها بعدما يعود الاستقرار إلى الإقليم.





وتابعت الصجيفة ان سحب مشروع القانون الذي كان سيسمح بمحاكمة مواطنين من هونج كونج في محاكم تسيطر عليها الحكومة في الصين لا يلبي مطالب أخرى رفعها المتظاهرون ومن بين هذه المطالب فتح تحقيق مستقل في استعمال العنف من قبل الشرطة والعفو العام عن 1200 شخص اعتقلوا في المظاهرات.





وذكرت الصحيفة ان هناك تباين في وجهات النظر بين المتظاهرين بخصوص استمرار الاحتجاجات أو وقفها الا ان الواضح ان السلطات في بكين لا تسمح في هونج كونج بمنح حريات وحقوق ديمقراطية تمنعها في الصين.





واضافت الصجيفة وفقا للمقال أن الصين ترفض دائما التعليق الخارجي على ما يجري في هونغ كونغ وتعتبره تدخلا في شؤونها، ولكن الرئيس شي جينبنيغ يدرك أن العالم اليوم مختلف ولم يعد بالإمكان التغطية على أحداث تنقلها وسائل التواصل الاجتماعي ويتباعها الملايين عبر العالم.



