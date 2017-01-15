التايمز: احتجاجات متزايدة في الهند ضد قرار مراجعة قوائم المواطنين

قرار الحكومة الهندية مراجعة القوائم للتمييز بين المهاجرين وبقية السكان قد يؤدي بعدد كبير من الهنود إلى فقدان الجنسية لسبب بسيط أو عدم وجود وثائق تثبت هوياتهم مما يجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية ويهدد مستقبلهم في بلدهم.







صحيفة التايمز في مقال اشارت الى ان المشكلة في ولاية أسام الحدودية المشهورة بزراعة الشاي تم شطب 1.9 مليون شخص من قوائم السكان المواطنين بناء على قرار من المحكمة العليا.





وذكرت الصحيفة انه على السكان أذا إرادوا التسجيل في قوائم المواطنين أن يقدموا وثائق تثبت أنهم أو أسلافهم كانوا يقيمون في أسام قبل عام 1971 الحقبة التي تأسست فيها بنجلاديش وأدت إلى نزوح أعداد كبيرة هربا من العنف





ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية قوله انه يتعهد في الحملة الانتخابية بتوسيع مراجعة القوائم في كامل البلاد للتمييز بين المواطنين الهنود والمهاجرين وأبنائهم.





وترى الكاتبة أن الهند من حقها مراقبة حدودها ومنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد، ولكن ينبغي على الحكومة الهندية أن تعترف أن محاولة تعقب المهاجرين المقيمين في البلاد منذ عقود وأبنائهم المولودين في الهند أمر غير إنساني ولا طائل من ورائه.



