واشنطن بوست:واشنطن تضخ مساعدات بملايين الدولارات في الصومال

مارك جرين المدير الجديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يوساد"يعلن عن حزمة مساعدات إنسانية كبيرة للشعب الصومالي الذي يعاني اوضاع معيشية بالغة السوء





صحيفة واشنطن بوست اشارت الى ان هذه المساعدات لابد منها في البلد الذي تضرر بشدة من جراء الجفاف والنزاعات حيث انخرط الجيش الأمريكي في شن هجمات لمكافحة الإرهاب منذ ما يقرب من 30 سنة.





وأوضحت الصحيفة في تقرير ان جرين أعاد أيضا فتح مكتب ليوساد بعد أن تم إغلاقه منذ اندلاع الحرب الأهلية في الصومال عام 1991 واكد ان حزمة المساعدات 185 مليون دولار وهي مجرد جزء من إجمالي مبلغ هذا العام.





وذكرت ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للصومال قدمت العام الماضي 441 مليون دولار وان الغرض من وجود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو إنهاء الحاجة إلى وجودنا





وأبرزت الصحجيفة ان الولايات المتحدة كانت تعد دوما أكبر مانح للصومال منذ عقود, وهو ما ساهم في دعم سلسلة من الحكومات الضعيفة بينما تمكن المسلحون الإسلاميون في كثير من الأحيان, من السيطرة على جزء كبير من البلاد.





واضافت الصحيفة ان البلد الواقع في شرق إفريقيا غارقا في كوارث عديدة من صنع الإنسان, وأخرى بسبب الطقس وعلى رأسها موجات الجفاف المستمر. وهو ما تسبب في تشريد 1 من بين كل 5 صوماليين, وهذا بسبب عنف حركة الشباب المسلحة. ويعيش نفس العدد تقريبا في حاجة إلى المساعدات الغذائية يوميا





وتابعت الصحيفة ان الكثير من الصوماليين يأملون في أن يتم التخلص التدريجي من المساعدات الخارجية في يوم من الأيام وان البلاد في حاجة لخطة مارشال, ليس فقط من أجل المال والطعام والأسلحة, ولكن أيضا من أجل ضخ الاستثمارات بشكل كبير في الوقت الحالي





واضافت الصحيفة ان الحكومة الأمريكية تنفق شكل كبير على الذخائر العسكرية في الصومال بالإضافة إلى منحها مساعدات إنسانية.