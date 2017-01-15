الجارديان: "أرني المومياء".. الإغراء الأبدي للحضارة المصرية القديمة

ذكر تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية أن معرض توت عنخ آمون بباريس قد استقبل حوالي 1.3 مليون زائر على مدار خمسة أشهر، ليصبح بذلك المعرض الأكثر زيارة في تاريخ فرنسا.

وذكر التقرير أن المقتنيات تم عرضها على مساحة واسعة في لافيليت، والرقم الذي حققه المعرض خلال هذه الزيارة تخطى عدد الزوار لمعرض عام 1967 وبلغ وقتها 1.2 مليون زائر.

يمكن تفسير أرقام الزائرين القياسية خلال خمسة أشهر أن المعرض ظل يستقبل الزوار حتى وقت متأخر من الليل، لكن المعلقين الثقافيين الفرنسيين قالوا إن الإقبال على المعرض بهذه الأرقام القياسية يدل على حالة السحر الدائمة مع قبر الفرعون المصري وكذلك فكرة الحياة بعد الموت.

ويضم المعرض أكبر عدد من كنوز توت عنخ آمون التي لم تغادر مصر على الإطلاق، وستكون هذه آخر مرة يمكن رؤيتها فيها في جولة قبل عرضها بشكل دائم في المتحف المصري الكبير الجديد بالقرب من أهرامات الجيزة.

يذكر أن من بين عوامل الجذب الرئيسية في المعرض هو تمثال "الوصي" الذي يحرس حجرة الدفن، والتي تشتمل على 150 قطعة معروضة على تابوت صغير مطعمة بالذهب يحتوي على كبد الملك بعد إزالته أثناء عملية التحنيط، وسرير خشبي مذهب بأقدام أسد منحوتة، وقد صنع خصيصًا لجنازة توت عنخ آمون.