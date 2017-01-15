نيويورك تايمز: "سقوط" إردوغان بعد هزيمة حزبه فى انتخابات اسطنبول

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على هزيمة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا في انتخابات جولة الإعادة فى اسطنبول، والتي جرت يوم الأحد.

وقالت الصحيفة إن نتيجة انتخابات اسطنبول نزعت سيطرة إردوغان على أكبر مدينة في تركيا وأنهت هيمنة حزبه التي دامت 25 عامًا هناك، فيما يقول المعارضون إن مثل هذه الخسارة تشق هالة الرئيس التي لا تقهر مما يدل على ضعف قبضته على السلطة بعد 16 عاما.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الهزيمة وضعت إردوغان في موقف ضعيف، في وقت ازدادت فيه التوترات مع الولايات المتحدة ودول أخرى وهو يتوجه إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين في هذا الأسبوع، حيث يخطط لإجراء محادثات على هامش القمة مع الرئيس الأمريكي لحل الخلافات بين البلدين.

وتمثل هذه النتيجة انتكاسة كبيرة لإردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) .. وقد كان إردوغان نفسه يقول إن "من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا".

وقال محللون إنه إضافة إلى الضربة التي ألحقت بصورة أردوغان ومكانته ، فإن فقدان اسطنبول سيكون له عواقب سياسية عديدة بالنسبة له، فمدينة اسطنبول هي موطنه وبها منزله وقاعدته السياسية، فضلا عنه أنه بدأ حياته السياسية كعمدة للمدينة.