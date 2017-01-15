واشنطن بوست: لهذا السبب تراجع ترامب عن سحب قواته من سوريا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها، عن الأسباب التي أدت إلى تـراجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن سحب قواته من سوريا. حيث قالت الصحيفة إن الرئيس دونالد ترامب تحدث في اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن بقاء القوات الأمريكية في سوريا "من أجل الثورة"، لكن وزير دفاعه مارك إسبر كان يتحدث للصحافيين عن قصة أخرى، حسب تقرير الصحيفة.

وأضافت "واشنطن بوست" أن وزير الدفاع الأمريكي أعلن سابقاً عن أن بقاء مئات من الجنود الأمريكيين هو لحماية حقول النفط السورية ومن أجل مكافحة تنظيم الدولة.

وبحسب الصحيفة، فإن كلاً من ترامب أو إسبر لم يعطيا أي تفاصيل إضافية حول الخطوات المقبلة التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية القيام بها في سوريا.

وأوضحت أن وزير الدفاع قد أطلع الصحفيين الذي كانوا برفقته في الطائرة أثناء رحلته إلى سول، يوم الخميس، ضمن جولته لزيارة أربع دول أسيوية، بأن واشنطن ستبقي نحو 600 جندي أمريكي في سوريا، مضيفاً أن ذلك سيتم بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

وقال إسبر إن مهمة القوات الأمريكية في سوريا بالدرجة الأولى هي عدم السماح لـتنظيم "داعش" الإرهابى بالتقدم نحو منابع النفط هناك، لأن ذلك سوف يمكنهم من الحصول على الكثير من الموارد المالية، وبالتالي القيام بعمليات جديدة، مشيراً إلى أن تواجد الجيش الأمريكي في تلك المنطقة متعلق بهذا الأمر.



