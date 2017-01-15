واشنطن بوست: الرئيس الأفغاني يقرر زيارة واشنطن

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس الأفغاني أشرف غاني يعتزم زيارة واشنطن الأسبوع المقبل للقاء مسئولين أمريكيين، وذلك في الوقت الذي يترنح فيه اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان وتتصاعد فيه أعمال العنف في بلاده من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما تمر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بلحظة حرجة تصاعدت معها أعمال العنف من جانب المتمردين، أكد غاني أنه من المقرر أن يسافر في غضون أيام قليلة إلى واشنطن بعد أن كانت مقررة اليوم السبت، لكنها تأجلت لعدة أيام.

وأبرزت الصحيفة الأمريكية أن هناك إشارات متضاربة من طالبان والولايات المتحدة على حد سواء حول اتفاق السلام، فضلا عن المعركة الشرسة بين النخب السياسية حول من سيتفاوض لاحقا مع المتمردين، والشكوك حول ما إذا كان ينبغي إجراء انتخابات على الإطلاق، جميعها أمور تركت العديد من الأفغان في حيرة وغضب.