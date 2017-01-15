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الجارديان: حرائق غابة الأمازون تثير سخط سكانها الاصليين

الجارديان: حرائق غابة الأمازون تثير سخط سكانها الاصليين

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"حرائق غابة الأمازون أثارت سخطا عالميا" هكذا عنونت صحيفة الجارديان في مقالا لاحد كتابها شار فيه الى ان  زعماء السكان الأصليين حذروا كثيرا من أن ما يحدث  سيغير وجه العالم كله وسيدمر الأرض ولذلك قررت القبائل وضع الخلافات التاريخية جانبا وتتحد لمواجهة العدو المشترك.

وذكرت الصحيفة ان  العدو المشترك هو  السكان غير الأصليين الذين غزوا أرضنا ويحرقون غابتنا التي نعيش فيها.

واوضحت الصحيفة ان زعماء القبائل الصليين دعوا الى إلى وقف ما يحدث من قطع للاشجار وتنقيب عن المعادن  فما يتم الان يضعف الارض حتى تموت

ويتساءل كاتب المقال "لماذا تفعلون ذلك؟ تقولون إنه من أجل التنمية. ولكن أي نوع من التنمية هذا الذي يأخذ ثروات الغابة ويستبدلها بنوع واحد من النبات أو الحيوان؟ لمن هذه التنمية؟ إنها من أجل أن يحصل البعض منكم على كميات كبيرة من المال. في لغة شعب كايابو نسمي أموالكم أوراق الحزن، لأنها ميتة ولا طائل من ورائها، وهي مصدر كل الشرور".



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