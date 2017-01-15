تل ابيب تتهم موسكو بتعطيل نظام "جي بي اس"في المجال الجوي الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يلقي باللوم على روسيا في تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع "جي بي اس" في المجال الجوي الإسرائيلي.







صحيفة التايمز اشارت الى ان التدخل ناجم عن تشويش إشارة قمر صناعي يستخدمه الجيش الروسي في سوريا في قاعدة حميميم الجوية.





واوضحت الصحيفة نقلا عن هيئة المطارات الإسرائيلية ان هناك اضطرابات في المجال الجوي الإسرائيلي منذ حوالي ثلاثة أسابيع حيث أبلغ الطيارون عن صعوبات في الهبوط حول مطار بن جوريون في تل أبيب.





وتابعت " سفير روسيا في إسرائيل اشار الى زيف هذا الاتهام وانه لا يمكن أخذ هذه التقارير على محمل الجد".











