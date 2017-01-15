ميرور: بوجبا على اعتاب الرحيل عن الشياطين الحمر

بول بوجبا لاعب وسط منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الانجليزى يعلن عن رغبته في الرحيل عن الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

صحيفة ميرور البريطانية اشارت الى ان بوجبا قد يكون قد اخذ القرار المناسب في الوقت المناسب للرحيل عن الفريق خاصة وان هناك العديد من الأندية الراغبة فى التعاقد معه هذا الصيف أبرزها ريال مدريد الإسباني

ونقلت الصحيفة عن النجم الفرنسي قوله "لقد قضيت 3 سنوات مع مانشستر يونايتد, وقدمت عملا رائعا حيث أن بعض اللحظات كانت جيدة والأخرى جاءت سيئة مثلما يحدث في أي مكان ومع أي لاعب آخر".

واضافت الصحيفة ان بوجبا عانى في بداية الموسم المنقضي مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للشياطين قبل أن يتألق مع تولي أولي جونار سولسكاير مهام الفريق الأحمر. ودخل بوجبا دائرة اهتمامات العديد من الأندية الراغبة فى التعاقد معه هذا الصيف أبرزها ريال مدريد الإسباني

