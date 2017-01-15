التليجراف: إيران ترد على تحدي النساء للحجاب بتعيين 2000 شرطى جديد

نشرت صحيفة "الديلى تليجراف" البريطانية تقريرا بعنوان: "إيران تعين 2000 شرطي جديد في شرطة الأخلاق ردا على تحدي النساء للحجاب". حيث أكدت الصحيفة أن إيران أعلنت تعيين 2000 شرطي في وحدات شرطة الأخلاق، ردا على ما وصفته السلطات بأنه "زيادة في موجة التحدي" لسياسة ارتداء النساء للحجاب إجباريا في البلاد.





وأوضح التقرير أن الوحدات الجديدة ضمن شرطة الأخلاق تسمى "مجموعات المقاومة والرد العملي على النساء المقصرات في ارتداء الحجاب" .. وقد بدأت هذه المجموعات عملها في شمال البلاد، على سبيل التجربة. وتتكون كل مجموعة من 6 شرطيات لهن سلطة اعتقال واحتجاز النساء ممن "تنتهكن" قانون فرض ارتداء الحجاب.





يذكر أنه، خلال الأشهر الماضية، اعتقلت السلطات الإيرانية مئات النساء بتهمة خلع الحجاب في الأماكن العامة.



