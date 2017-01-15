فاينشيال تايمز:هل انتصار المعارضة بداية النهاية لمشوار اردوغان السياسى





تحت عنوان "خسارة اسطنبول يجب أن تدفع إردوغان لإعادة التفكير" اشارت صحيفة الفاينشيال تايمز الى ان الرئيس التركي يحتاج إلى التركيز على التنمية والإصلاحات





واوضحت الصحيفة ان اردوغان كان وراء قرار إعادة إجراء انتخابات البلدية في اسطنبول بعد خسارة مرشح حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بن علي يلديريم بفارق ضئيل أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو.





وذكرت الصحيفة ان انتخابات الإعادة شهدت إقبالاً كثيفاً من مؤيدي المعارضة مما يعد انتصاراً كبيراً للديمقراطية في تركيا.





واعتبرت الصحيفة خسارة الحزب الحاكم لبلدية إسطنبول بمثابة ضربة موجعة لإردوغان الذي بدأ مشواره السياسي في بلدية إسطنبول التي كان يترأسها منذ 25 عاما وساعدته ليصبح حاكما لتركيا.

وأردفت الصحيفة أن إسطنبول تمثل القاطرة الاقتصادية لتركيا، وتمتع الحزب الحاكم على مدى سنوات طويلة بالتحكم بميزانيتها التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار أمريكي.

اضافت الصحيفة ان انتصار المعارضة في إسطنبول يؤكد على ضرورة اعادة اردوغان النظر في الإجراءات الصارمة التي اتخذها إردوغان في المجالات الأخرى حيث سجن عشرات الالآف من المعلمين والمعلمات وعناصر الشرطة والجيش والموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.

واختتمت الصحيفة بالتاكيد على ان نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول قد تكون بداية النهاية لسيطرة إردوغان الطويلة على الحياة السياسية في البلاد.







