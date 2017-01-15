نيويورك تايمز: كيف خطط ترامب للقاء "طالبان" سرا وفشلت خطته؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جمع كبار مستشاريه، فى يوم الجمعة السابق لعيد العمال، لمناقشة واحدا من أهم القرارات على مدى فترة رئاسته، وهو خطة السلام مع حركة طالبان بعد 18 عامًا من الحرب الدامية في أفغانستان، بحسب وصف الصحيفة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الاجتماع شهد صراعا حادا بين مستشاري الرئيس، ونتج عنه انقسام فريقه المعني بالسياسة الخارجية عدة أشهر، حتى أنه تسبب في حدوث أزمة بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، وتورطا في معركة تنافسية لإقناع الرئيس بوجهة نظرهما.

وبينما ناقش المستشارون شروط الاتفاقية، ألمح بومبيو وكبير المفاوضين زلماي خليل زاد، أنهما سوف يمكنان ترامب من بدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان مع ضمان التزام طالبان بعدم إيواء الإرهابيين.

ولم يتخذ ترامب أي قرار على الفور، حسبما نقلت الصحيفة، ولكنه في وقت ما خلال الاجتماع اقترح أنه سيدعو الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى واشنطن من أجل إجراء محادثات، والذي لم تكن حكومته طرفاً في المحادثات من الأساس. وبعد ذلك، وبحسب الصحيفة، كتب الرئيس الأمريكي على "تويتر" إنه كان ينوي إقناع قيادي طالبان بالالتقاء به في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، إلا أنه ألغاه بعد إقرار الحركة بمسئوليتها عن هجوم في كابل أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم جندي أمريكي.

وأكدت الصحيفة أن ترامب سعى منذ اللحظة الأولى إلى إنهاء الحرب في أفغانستان، وأصبحت هذه الرغبة أكثر إلحاحا الآن لأنها قد تساعده على الفوز بمقعد الرئاسة العام المقبل.

واتضح في الأسابيع الأخيرة الماضية، أن الولايات المتحدة وطالبان تمكنوا من تسوية معظم القضايا، وذلك بعد إجراء تسع جولات من المفاوضات الصعبة في الدوحة، بعدها أعلن خليل زاد أنه جرى الاتفاق على الوثيقة النهائية من حيث المبدأ.

ونصت الوثيقة على سحب تدريجي للقوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان والبالغ عددها 14000 جندي على مدار 16 شهرا.

في المقابل، تقدم "طالبان" ضمانات لمكافحة الإرهاب، وتضمن للولايات المتحدة ألا تقع مأساة مثل 11 سبتمبر.

وانتقدت الحكومة الأفغانية المفاوضات وما توصل له الجانبان، وأعرب الرئيس الأفغاني عن استيائه من عدم تطرق الجانبان إلى تدابير تضمن الاستقرار في بلاده.

وعندما أعلن ترامب عن عزمه على الجمع بين طالبان والحكومة الأفغانية، أعرب مسئولون من الحركة عن رفضهم إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية حتى تتوصل إلى اتفاقية مع الولايات المتحدة.

وقال مسئولون أفغان إن الولايات المتحدة استولت على حرية التفاوض، وإنها تقوم بالأمر نيابة عنهم. وأكدت حكومة غاني أن هذا غير مقبول، وأعربت عن رفضها الجلوس على طاولة المفاوضات، إلا إذا توقفت "طالبان" عن إطلاق النار، وهو ما ترفضه الحركة.