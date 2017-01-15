الجارديان: قبيل إدانة إيران..توقف التحقيق فى هجوم على ناقلات نفط

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا بعنوان: "توقف التحقيق في الهجوم على ناقلات نفط قبل التوصل لأدلة تدين إيران".





وأوضحت الصحيفة أن تحقيقا دوليا في مجلس الأمن توقف بشكل مثير للتساؤل قبل التوصل لما يدين إيران بالهجوم على 4 ناقلات نفط في الخليج، الشهر الماضي، حيث توقف التحقيق فجأة فور الإشارة إلى أن "دولة بعينها" هى المسئولة عن الهجوم.





وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة صرحت بأن إيران هي المسئولة عن الهجوم على ناقلات النفط قرب السواحل الإماراتية، وإنها قدمت تقريرا يفيد إلى الطبيعة المعقدة للهجوم، لكنه لم يوجه اتهاما إلى إيران.





وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات ربما قررت الانتظار قليلا حتى ترى إن كانت أي اجهزة استخباراتية غربية أخرى قادرة على توفير معلومات تدين إيران وتثبت تورطها في الهجوم.



