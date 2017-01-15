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الاندبندنت : مشروع قانون لوقف الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

الاندبندنت : مشروع قانون لوقف الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

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مع استمرار أزمة بريكست هناك  مشروع قانون  لوقف الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

صحيفة الاندبندنت اشارت الى انه من المقرر أن يقدم برلمانيون بريطانيون من حزبي المحافظين والعمال اليوم مشروع قانون من أجل وقف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، بعد عودتهم من العطلة الصيفية وقبل أيام قليلة من دخول قرار حكومي بتعليق البرلمان لخمسة أسابيع حيز التنفيذ.


ونقلت الصحيفة عن  رئيس الوزراء البريطاني قوله " بريطانيا يجب أن تترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر باتفاق أو بدون اتفاق" وهو الامر الذي  دفع عددا من أعضاء البرلمان إلى توحيد جهودهم من أجل منع خروج بريطانيا بدون اتفاق.


وذكرت الصحيفة وفقا للمتحدث باسم رئيس الوزراء إن الحكومة تتعامل مع التصويت اليوم على أنه ثقة في الحكومة، وهذا يعني فتح المجال أمام إجراء انتخابات مبكرة إذا خسرت الحكومة التصويت.


واضافت الصحيفة ان الانتخابات العامة المقررة بعد انتخابات 2017  ستجرى في 2022، ولكن إذا دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى انتخابات مبكرة، فسيحل البرلمان يوم الجمعة، وسيجرى الاقتراع منتصف الشهر المقبل.

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