نيويورك تايمز: ترامب مستمر فى تصعيد حربه مع الصين

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إنه بينما يقوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتصعيد حربه التجارية ضد الصين، فإن المسافات بين البلدين تزداد ابتعدادا مع عدم وجود بارقة أمل لنهاية النزاع بينهما.

وذكرت الصحيفة أن الحرب التجارية لترامب ضد الصين دخلت مرحلة جديدة اليوم مع بدء سريان جولة الرسوم الجديدة، ما أدى إلى تغيير قواعد التجارة بطرق لم يسبق لها مثيل تاريخي، حتى أنها ربما تؤدي إلى تفكيك أكبر اقتصادين في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن الرسوم الأمريكية على البضائع الأجنبية قد ارتفعت بالفعل أكثر من أي وقت مضى، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوما جديدة بنسبة 15%.

وتأتي الرسوم المفروضة على المواد الغذائية والملابس وآلاف من منتجات "صنع في الصين" في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس لفرض ضريبة على كل شيء تقريبا تشحنه الصين إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجعل هذه الخطوة متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية تصل إلى 21.2 %، بعد أن وقفت عند نسبة 3.1 % فقط عندما تولى ترامب منصبه.

من جانبها، ردت الصين على ذلك بزيادة العراقيل أمام الشركات الأمريكية ومنتجاتها، مع تخفيفها أمام الدول الأخرى حتى تراجعت التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتراجعت الصين، التي كانت منذ فترة طويلة أكبر شريك تجاري لأمريكا، إلى المركز الثالث في النصف الأول من العام الجاري، بعد المكسيك وكندا.



