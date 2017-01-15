الجارديان: هجوم "خليج عمان" يعزز المخاوف فيما يتعلق بأمن الطاقة

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن استهداف ناقلتى نفط فى خليج عمان سيشعل الصراع بين الولايات المتحدة وحلفائها من ناحية، وإيران من ناحية أخرى، مضيفة أن الهجوم الذى وقع فى أحد الممرات المائية الهامة لنقل النفط فى العالم يزيد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة بشكل لم يحدث منذ الحرب الإيرانية العراقية.





وقارنت الصحيفة بين الهجمات على الناقلتين وهجوم مماثل وقع فى 12 مايو الماض واستهدف ناقلتى نفط سعوديتين وسفن إماراتية، وقالت إن التفجيرين الأخيرين كانا أكبر، إلا أن الرسالة هذه المرة تحمل نفس أوجه التشابه، فقد تسببت هجمات الخليج فى إثارة التوتر فى جميع أنحاء المنطقة.





ورأت الصحيفة، أن قصف الناقلات يزيد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة ويصل بها إلى مستويات غير مسبوقة منذ حرب الناقلات التى كانت موجودة بعد الحرب العراقية الإيرانية فى منتصف الثمانينيات، والتى أدت إلى إتلاف 543 سفينة فى المياه القريبة، وتسببت فى ثلاث سنوات من الاضطراب فى أسواق الطاقة.