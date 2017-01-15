نيويورك تايمز: إردوغان أصيب بالجنون بعد وصف توغل تركيا بسوريا بالغزو

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اشتبك مع ليندسي جراهام في اجتماع بالبيت الأبيض؛ بعد أن استخدم السيناتور الجمهوري كلمة "غزو" لوصف الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا.

وقال جراهام: "قلت، حسنا، السبب في كونه غزو هو بالضبط ما فعلته .. لقد حذرتك من عدم القيام بذلك .. وكل ما كنت قلق بشأنه أصبح حقيقة".

وكان إردوغان قد عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وسط غضب متزايد من الحزبين في الكونجرس بسبب الهجوم العسكري التركي ضد سوريا.

وقالت الصحيفة إنه بينما استمتع إردوغان بزيارة طيبة وتبادل الثناء مع ترامب، كانت هناك بعض اللحظات المتوترة والحرجة وراء الكواليس.

كما صرح السيناتور جيم ريش لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه هو وغيره من أعضاء مجلس الشيوخ الذين حضروا الاجتماع قد أوضحوا للرئيس التركي أن "توجه" الكونجرس "ليس في صالحه على نحو واضح"، مضيفا أن لهجة إردوغان كانت دفاعية.



